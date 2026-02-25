Histoires drôles en Patois Saint-Julien-du-Pinet
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Venez passer un agréable moment en compagnie d’un groupe d’amateurs les comédiens de Lou Cinq Jaï. Entrée gratuite.
Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76
English :
Come and spend a pleasant moment in the company of a group of amateurs: the comedians of Lou Cinq Jaï. Free admission.
