Histoires drôles en Patois Saint-Julien-du-Pinet

Histoires drôles en Patois

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Venez passer un agréable moment en compagnie d’un groupe d’amateurs les comédiens de Lou Cinq Jaï. Entrée gratuite.

Salle Polyvalente Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 08 76

English :

Come and spend a pleasant moment in the company of a group of amateurs: the comedians of Lou Cinq Jaï. Free admission.

