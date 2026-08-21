Histoires du Grand Bleu (à partir de 6 ans), Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Hantay · Hantay
Informations pratiques
Histoires du Grand Bleu (à partir de 6 ans) Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Hantay Nord
Sur inscription à partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Pour les enfants à partir de 6 ans, place à des récits plus riches, entre légendes antiques, voyages en mer et rencontres inattendues.
Lues à voix haute par nos intervenantes, ces histoires inviteront les jeunes lecteurs à explorer la Méditerranée sous toutes ses facettes : ses mythes, ses peuples, ses paysages.
Une belle façon de nourrir le plaisir de lire et d’écouter ensemble.
Bibliothèque municipale de Hantay 18-20 rue Mirabeau, 59496 Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France 03.20.29.05.38 https://www.ar2l-hdf.fr/annuaire-des-professionnels/annuaire/mediatheque-municipale-dhantay-59496-hantay [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.29.05.38 »}]
Des histoires plus étoffées pour les jeunes lecteurs curieux de la Méditerranée et de ses légendes.
© Bibliothèque municipale de Hantay
À voir aussi à Hantay (Nord)
- Ciné-Soupe : Escale en Méditerranée, Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay 2 octobre 2026
- Contes et Embruns (4-6 ans), Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay 3 octobre 2026
- Petites Oreilles au Soleil (2-4 ans), Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay 3 octobre 2026
- Les Belles Sorties Mercredi c’est sport ! Hantay 8 octobre 2026
- Les Belles Sorties – Mercredi c’est sport !, Salle du Foyer communal, Hantay 8 octobre 2026