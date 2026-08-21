Histoires du Grand Bleu (à partir de 6 ans), Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay

Informations pratiques

Histoires du Grand Bleu (à partir de 6 ans) Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Hantay Nord

Sur inscription à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Pour les enfants à partir de 6 ans, place à des récits plus riches, entre légendes antiques, voyages en mer et rencontres inattendues.

Lues à voix haute par nos intervenantes, ces histoires inviteront les jeunes lecteurs à explorer la Méditerranée sous toutes ses facettes : ses mythes, ses peuples, ses paysages.

Une belle façon de nourrir le plaisir de lire et d’écouter ensemble.

Bibliothèque municipale de Hantay 18-20 rue Mirabeau, 59496 Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France 03.20.29.05.38 https://www.ar2l-hdf.fr/annuaire-des-professionnels/annuaire/mediatheque-municipale-dhantay-59496-hantay [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.29.05.38 »}]

Des histoires plus étoffées pour les jeunes lecteurs curieux de la Méditerranée et de ses légendes.

© Bibliothèque municipale de Hantay