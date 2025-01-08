Histoires du mercredi Médiathèque Emile Gaboriau Saujon
Histoires du mercredi
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Venez voyager à travers les albums…
Pour les oreilles des petits…et même des grands !
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr
English :
Come and travel through the albums…
For the ears of the little ones…and even the grown-ups!
German :
Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Alben…
Für die Ohren der Kleinen…und sogar der Großen!
Italiano :
Venite a viaggiare tra gli album…
Per le orecchie dei più piccoli… e anche dei più grandi!
Espanol :
Ven y viaja a través de los álbumes…
Para los oídos de los más pequeños… ¡e incluso de los mayores!
