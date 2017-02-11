Histoires du mercredi Totems Pacé Mercredi 11 février 2026, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents.

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



