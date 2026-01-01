Histoires du soir à la bibliothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Pour les Nuits de la lecture, la bibliothèque Diderot propose une heure du conte pour les enfants de 4 à 7 ans. Les villes et les campagnes seront à l’honneur de cette 10ème édition!

A l’occasion des Nuits de la lecture, venez écouter des histoires de villes et de campagnes à la bibliothèque!

Le jeudi 22 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

sur réservation à compter du 2 janvier 2026

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T18:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T17:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr



