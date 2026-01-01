Histoires du soir à la bibliothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
Histoires du soir à la bibliothèque Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris jeudi 22 janvier 2026.
Pour les Nuits de la lecture, la bibliothèque Diderot propose une heure du conte pour les enfants de 4 à 7 ans. Les villes et les campagnes seront à l’honneur de cette 10ème édition!
A l’occasion des Nuits de la lecture, venez écouter des histoires de villes et de campagnes à la bibliothèque!
Le jeudi 22 janvier 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
sur réservation à compter du 2 janvier 2026
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://474it.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsE8LIlBVuFuBJWL1bC1be/lPvKLer87gPD +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
