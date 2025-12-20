Histoires du soir, bonsoir par la Cie Elle murmure Bibliothèque temporaire Anglet

Histoires du soir, bonsoir par la Cie Elle murmure

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Un moment de lecture tout doux vous attend, où pyjamas, doudous et oreillers seront bienvenus !

Tout public à partir de 3 ans. .

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

