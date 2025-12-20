Histoires du soir, bonsoir par la Cie Elle murmure Bibliothèque temporaire Anglet
Histoires du soir, bonsoir par la Cie Elle murmure Bibliothèque temporaire Anglet samedi 24 janvier 2026.
Histoires du soir, bonsoir par la Cie Elle murmure
Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Un moment de lecture tout doux vous attend, où pyjamas, doudous et oreillers seront bienvenus !
Tout public à partir de 3 ans. .
Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
