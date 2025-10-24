Histoires en famille Médiathèque Saulnières Le Mans
Histoires en famille Médiathèque Saulnières Le Mans vendredi 24 octobre 2025.
Histoires en famille
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-24 11:00:00
fin : 2025-10-24 11:45:00
2025-10-24
Lecture
Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts avec les tout-petits, en partenariat avec le Centre Social des Cochereaux.
Sur réservation au 02.43.14.55.20
9h45 & 11h Saulnières
Pour les 0-3 ans .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
