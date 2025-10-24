Histoires en famille Médiathèque Saulnières Le Mans

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-24 11:00:00

fin : 2025-10-24 11:45:00

2025-10-24

Lecture

Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts avec les tout-petits, en partenariat avec le Centre Social des Cochereaux.

Sur réservation au 02.43.14.55.20

9h45 & 11h Saulnières

Pour les 0-3 ans .

