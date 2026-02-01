Histoires en famille Médiathèque Saulnières Le Mans

Histoires en famille

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:45:00

fin : 2026-02-27 10:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Lecture

Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts avec les tout-petits et leurs parents.

En partenariat avec le Centre Social des Cochereaux.

Sur réservation au 02.43.14.55.20

9h45 & 11h Saulnières

Pour les 0-3 ans .

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Histoires en famille Le Mans a été mis à jour le 2026-02-03 par CDT72