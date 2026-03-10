Histoires en famille Médiathèque Saulnières Le Mans
Histoires en famille Médiathèque Saulnières Le Mans vendredi 17 avril 2026.
Histoires en famille
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:45:00
fin : 2026-04-17 10:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Lecture
Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts avec les tout-petits et leurs parents.
En partenariat avec le Centre Social des Cochereaux.
Sur réservation au 02 43 14 55 20
9h45 & 11h Saulnières
Pour les 0-3 ans .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Histoires en famille Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72