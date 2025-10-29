Histoires en famille Même pas peur ! Médiathèque Le Phénix Colombelles

Histoires en famille Même pas peur !

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

En partenariat avec L’Espace Familles et Habitants du CSCS Léo Lagrange de Colombelles.

À partir de 4 ans

Sur réservation .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Histoires en famille Même pas peur !

A moment of reading pleasure for parents and children, followed by a workshop based on the books read.

In partnership with L’Espace Familles et Habitants at CSCS Léo Lagrange in Colombelles.

German :

Ein Lesevergnügen für Eltern und Kinder, gefolgt von einem Workshop zu den gelesenen Alben.

In Zusammenarbeit mit L?Espace Familles et Habitants du CSCS Léo Lagrange de Colombelles.

Italiano :

Un’esperienza di lettura divertente per genitori e bambini, seguita da un laboratorio basato sui libri letti.

In collaborazione con l’Espace Familles et Habitants del CSCS Léo Lagrange di Colombelles.

Espanol :

Una experiencia lúdica de lectura para padres e hijos, seguida de un taller basado en los libros leídos.

En colaboración con el Espace Familles et Habitants del CSCS Léo Lagrange de Colombelles.

