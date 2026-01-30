Histoires en famille Médiathèque du Phénix Metz
Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04 15:30:00
2026-03-04
Une heure pour profiter en famille d’un moment de lectures à voix haute autour d’une thématique, d’un auteur ou de coups de cœur en littérature jeunesse.
Sur inscription.Enfants
Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
English :
One hour for the whole family to enjoy read-alouds on a theme, an author or a favorite piece of children’s literature.
Registration required.
