Histoires en famille Médiathèque du Phénix Metz

Histoires en famille

Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Une heure pour profiter en famille d’un moment de lectures à voix haute autour d’une thématique, d’un auteur ou de coups de cœur en littérature jeunesse.

Sur inscription.Enfants

Médiathèque du Phénix 10 Rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

One hour for the whole family to enjoy read-alouds on a theme, an author or a favorite piece of children’s literature.

Registration required.

