Histoires en fête ! – Maison pour tous / Salle Ansbach Anglet 25 juin 2025

Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

Organisé tous les deux ans, cet événement invite familles, artistes-intervenants et partenaires à se retrouver autour de moments ludiques, pour célébrer le plaisir de lire et de raconter, dès le plus jeune âge.

Un anniversaire haut en histoires

Cette édition est d’autant plus symbolique que l’association fête ses 10 ans d’engagement en faveur de la lecture et du conte. Association de territoire(s) (Pays Basque, Sud Landes, Béarn…), Le Chant des Histoires œuvre toute l’année pour accompagner les familles et valoriser la lecture comme outil de lien, de développement et d’épanouissement, à tous les âges.

Un programme riche et joyeux

Durant toute la journée, petits et grands pourront découvrir une programmation variée, mêlant ateliers, rencontres, lectures et spectacle.

En partenariat avec Popo Patiss. .

