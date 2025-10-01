Histoires en folie Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Histoires en folie Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 1 octobre 2025.

Histoires en folie

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-11-12 2025-12-10

Lectures animées, racontes-tapis, kamishibaïs, histoires en musiques, livres anciens, heures du conte numérique, ateliers des surprises à chaque rendez-vous ! Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre. Pour les enfants de plus de 3 ans. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

English : Histoires en folie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoires en folie Auxerre a été mis à jour le 2025-08-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)