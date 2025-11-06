Histoires en folie (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Histoires en folie (Colette) Médiathèque Colette Auxerre jeudi 6 novembre 2025.

Histoires en folie (Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-08 2025-12-06

Lectures animées, racontes-tapis, kamishibaïs, histoires en musiques, livres anciens, heures du conte numérique, ateliers des surprises à chaque rendez-vous ! Pour les plus de 3 ans. .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

English : Histoires en folie (Colette)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoires en folie (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2025-08-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)