Histoires en folie (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Histoires en folie (Colette)
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
2025-11-06 2025-11-08 2025-12-06
Lectures animées, racontes-tapis, kamishibaïs, histoires en musiques, livres anciens, heures du conte numérique, ateliers des surprises à chaque rendez-vous ! Pour les plus de 3 ans. .
+33 3 86 72 91 66 bibliotheque@auxerre.com
