Histoires en mode nuit Médiathèque Aragon Le Mans
Histoires en mode nuit Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 17 avril 2026.
Histoires en mode nuit
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 17:45:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Lecture
Une expérience sensorielle des lectures racontées dans le noir.
17h Aragon
Ados-adultes .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Histoires en mode nuit Le Mans a été mis à jour le 2026-03-07 par CDT72