Histoires en mode nuit

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-04-17 17:45:00

2026-04-17 2026-04-24

Lecture

Une expérience sensorielle des lectures racontées dans le noir.

17h Aragon

Ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

