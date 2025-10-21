Histoires en musique Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-22

2025-10-21

Lorsqu’une conteuse et un musicien mettent leur talent au service d’une histoire, on frissonne, on frémit, on rit, on sursaute… C’est là toute la magie du spectacle.

English :

When a storyteller and a musician combine their talents to tell a story, we shiver, we tremble, we laugh, we jump… That’s the magic of the show.

German :

Wenn eine Erzählerin und ein Musiker ihr Talent in den Dienst einer Geschichte stellen, erschaudert man, zittert, lacht, zuckt… Das ist die ganze Magie des Schauspiels.

Italiano :

Quando un narratore e un musicista uniscono i loro talenti per raccontare una storia, si ha un brivido, un sussulto, una risata, un salto: questa è la magia dello spettacolo.

Espanol :

Cuando un narrador y un músico combinan sus talentos para contar una historia, te estremecerás, te estremecerás, te reirás, saltarás… y ésa es la magia del espectáculo.

L’événement Histoires en musique Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme