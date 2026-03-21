Histoires en partage : des contes de leur enfance Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 15:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Atelier-goûter avec Delphine PerretAvec la classe MAST du lycée Les SavarièresDe jeunes apprenants en français bénéficiant d’une Mesure d’accompagnement scolaire temporaire (MAST) ont partagé les contes de leur enfance avec les illustratrices Delphine Perret et Julia Wauters.La Bibliothèque municipale propose aux enfants, accompagnés des deux illustratrices, deux ateliers-goûters kamishibaï, cette technique de conte japonais basé sur des images. Venez participer à cette création commune en illustrant le premier conte du projet Histoires en partage.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-gouter-creation-de-kamishibai



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