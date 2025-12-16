HISTOIRES EN PYJ’

A la médiathèque Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Les enfants sont invités à venir écouter des histoires dans leur plus beau pyjama !

Par Caroline et Maylis.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture.

Les enfants sont invités à venir écouter des histoires dans leur plus beau pyjama !

Par Caroline et Maylis.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture. .

A la médiathèque Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Children are invited to come and listen to stories in their best pyjamas!

By Caroline and Maylis.

As part of Reading Night.

L’événement HISTOIRES EN PYJ’ Gignac a été mis à jour le 2025-12-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT