HISTOIRES EN PYJ' Gignac vendredi 23 janvier 2026.
A la médiathèque Gignac Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-01-23
2026-01-23
Les enfants sont invités à venir écouter des histoires dans leur plus beau pyjama !
Par Caroline et Maylis.
Dans le cadre de la Nuit de la lecture.
A la médiathèque Gignac 34150 Hérault Occitanie
English :
Children are invited to come and listen to stories in their best pyjamas!
By Caroline and Maylis.
As part of Reading Night.
