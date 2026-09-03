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Histoires en résonance Théâtre d’Auxerre Auxerre

mardi 24 novembre 2026 · Théâtre d'Auxerre · Auxerre

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Théâtre d'Auxerre
Adresse
54 Rue Joubert
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Histoires en résonance

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 12:30:00
fin : 2026-11-24

Date(s) :
2026-11-24

Tous les musiciens de jazz vous le diront : improviser, c’est imaginer une histoire instantanée. Et si, pour une fois, les histoires prenaient le premier rôle et servaient de tremplin à l’inspiration des musiciens ?

Fruit d’un projet né au Conservatoire d’Auxerre, Histoires en résonance réunit une équipe qui entend initier les oreilles curieuses à l’art de conter en rythme ! Nous vous invitons à tendre l’oreille aux récits de Stefano Genovese au piano, Victor Aubert à la contrebasse, Didier Petit au violoncelle et Emmanuelle Grundmann, autrice, clarinettiste et biologiste primatologue. Entre les voix humaines et les timbres des instruments, entre nouvelles et extraits de romans, chacun fera résonner sa musique singulière !   .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Histoires en résonance

L’événement Histoires en résonance Auxerre a été mis à jour le 2026-09-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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