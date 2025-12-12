Histoires et aquarelle au coucher du soleil Rosnay

Histoires et aquarelle au coucher du soleil

Le Bouchet Rosnay Indre

Début : Mardi 2026-04-21 16:30:00

fin : 2026-04-21 18:00:00

2026-04-21 2026-07-22

L’objectif de l’animation est d’emmener les participants vers un lieu emblématique de la Brenne, à la fois marqué par les légendes, les caractéristiques naturelles et les transformations humaines.

A partir du roman du château de Pictodu de George Sand et de légendes de Brenne, laissez-vous porter par vos sensations au moment où le jour décline. Exprimez ces impressions sur le papier en utilisant la technique de l’aquarelle.

Cette sortie mêlera observation du paysage, changements d’échelle, connaissances naturalistes, immersion sensible et méditation personnelle. Le but n’est pas de progresser en technique aquarelle, mais de laisser le paysage se raconter à travers un médium. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

The aim is to take participants to an emblematic site in the Brenne region, marked by legends, natural features and human transformations.

