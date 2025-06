Histoires et atelier Retour au calme avec les Zenimaux Médiathèque de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 8 juillet 2025 15:00

Début : 2025-07-08 15:00:00

fin : 2025-07-08 16:00:00

2025-07-08

2025-07-12

En sortant de leur sieste, les animaux s’étirent pour se sentir bien. Et si nous faisions comme eux pour réveiller et détendre notre corps ? Au programme postures de yoga, lectures, relaxantes et méditation. .

Médiathèque de Saint-Yrieix 16 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 79 bibliotheque@saint-yrieix.fr

