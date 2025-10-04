« Histoires et Comptines » Médiathèque Des Jardins De La Culture Riom

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Séance d’histoire animée par Véronique Maurin

Participez à une séance d’histoire captivante, animée par Véronique Maurin.

Un moment d’échanges et de découvertes pour petits et grands passionnés d’histoire.

Inscription obligatoire dès le 18 septembre.

Médiathèque Des Jardins De La Culture Faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473646300 https://reseaubibliotheques.rlv.eu/

