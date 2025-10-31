Histoires et comptines Une histoire de loup Troyes

Histoires et comptines Une histoire de loup

Muséum d’Histoire naturelle Abbaye Saint-Loup Troyes Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Début : 2025-10-31 11:00:00

Viens écouter l’histoire du loup gris de Mathias Friman. Ou vit-il, que mange-t-il, est-il dangereux pour l’homme ?



Pour les 4-6 ans Sur réservation

Par Audrey, médiatrice culturelle des musées .

Muséum d’Histoire naturelle Abbaye Saint-Loup Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

