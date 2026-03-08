HISTOIRES ET CONTES DU JAPON Palavas-les-Flots

HISTOIRES ET CONTES DU JAPON

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

19h

Histoires et contes du Japon par Pascal Guéran, conteur/ marionnettiste/ comédien

Tout public à partir de 5 ans

Une plongée dans les histoires traditionnelles du Pays du Soleil Levant… Un voyage pour découvrir un monde plein de mystère et de malice, où les animaux ne sont pas les plus bêtes… Une occasion de se laisser surprendre !

Durée 50 minutes

️ Gratuit, sur réservation au 04 67 50 42 49 ou sur https://festivalbelleshistoires.wordpress.com/

Médiathèque Saint-Exupéry .

Médiathèque Saint-Exupéry
44 avenue de l'étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie
+33 4 67 50 42 49
mediatheque@palavaslesflots.com

Stories and tales from Japan by Pascal Guéran, storyteller/ puppeteer/ actor

