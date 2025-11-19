Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel Nay

Histoires et jeux pour petits curieux

Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Lectures et jeux à partager en famille (duo parent/enfant) afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections. 3-6 ans .

Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 reservation.culture@paysdenay.fr

