Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel Nay mercredi 3 décembre 2025.
Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Lectures et jeux à partager en famille (duo parent/enfant) afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections. 0-3 ans .
Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 reservation.culture@paysdenay.fr
