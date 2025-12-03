Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel Nay

Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel Nay mercredi 3 décembre 2025.

Histoires et jeux pour petits curieux

Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Lectures et jeux à partager en famille (duo parent/enfant) afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections. 0-3 ans .

Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 reservation.culture@paysdenay.fr

English : Histoires et jeux pour petits curieux

German : Histoires et jeux pour petits curieux

Italiano :

Espanol : Histoires et jeux pour petits curieux

L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay