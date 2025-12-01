Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel Nay
Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel Nay mercredi 17 décembre 2025.
Histoires et jeux pour petits curieux
Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Lectures et jeux à partager en famille (duo parent/enfant) afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections. 3-6 ans .
Espace Culturel 28 place du marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 reservation.culture@paysdenay.fr
