Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Histoires et jeux pour petits curieux

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Lectures et jeux à partager en famille afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections, en duo parent/enfant (0-3ans). .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

English :

L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay