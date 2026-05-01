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Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Culturel du Pays de Nay

Adresse : 28 Place du Marcadieu

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Nay

Histoires et jeux pour petits curieux

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Lectures et jeux à partager en famille afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections, en duo parent/enfant (3-6 ans).   .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79  culture@paysdenay.fr

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English : Histoires et jeux pour petits curieux

L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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