Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Histoires et jeux pour petits curieux Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 23 mai 2026.
Nay
Histoires et jeux pour petits curieux
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Lectures et jeux à partager en famille afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections, en duo parent/enfant (3-6 ans). .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
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English : Histoires et jeux pour petits curieux
L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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