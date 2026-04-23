Argentré-du-Plessis

Histoires et trésors du patrimoine breton, à l’écran

3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir la série de dessins animés Solenn et Plop par l’association BCD, suivie de contes en gallo et en breton de La Maison du Patrimoine Oral La Granjagoul.

Un voyage ludique et musical à partager en famille !

Tout public.

Médiathèque d’Argentré-du-Plessis, 3 place du Général de Gaulle. .

3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 00 46

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English :

L’événement Histoires et trésors du patrimoine breton, à l’écran Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT VITRE