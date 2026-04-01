Histoires flash

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Histoires flash à la médiathèque de Coutances.

Samedi 18 avril, à 15h et 16h. Dès 4 ans .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Histoires flash

L’événement Histoires flash Coutances a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme