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Histoires flash Coutances

Histoires flash Coutances

Histoires flash Coutances samedi 18 avril 2026.

Adresse : 11 Rue Saint-Maur

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Histoires flash

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Histoires flash à la médiathèque de Coutances.
Samedi 18 avril, à 15h et 16h. Dès 4 ans   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Histoires flash

L’événement Histoires flash Coutances a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme