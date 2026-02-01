Histoires Givrées Atelier maquillage Médiathèque des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18
Du minuscule au plus fort, à chacun son intrigue ! Installons nous confortablement à la médiathèque pour découvrir les histoires de nos animaux préférés !
Vous avez dit Carnaval ? une maquilleuse artistique attend les frimousses des enfants pour les parer des plus beaux maquillages ! .
Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 07 mediatheque@cc-descombes.fr
