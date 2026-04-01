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Histoires gourmandes pour les 3-7 ans Molsheim

Histoires gourmandes pour les 3-7 ans Molsheim mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 1 Cour des Chartreux

Ville : 67120 Molsheim

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Histoires gourmandes pour les 3-7 ans

1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Viens nous rejoindre à la médiathèque pour une séance d’histoires gourmandes…il y en aura pour tous les goûts !
Viens nous rejoindre à la médiathèque pour une séance d’histoires gourmandes…il y en aura pour tous les goûts !   .

1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 

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English :

Come and join us at the médiathèque for a session of gourmet stories…something for everyone!

L’événement Histoires gourmandes pour les 3-7 ans Molsheim a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig