Histoires gourmandes pour les 3-7 ans Molsheim
Histoires gourmandes pour les 3-7 ans Molsheim mercredi 22 avril 2026.
Histoires gourmandes pour les 3-7 ans
1 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Viens nous rejoindre à la médiathèque pour une séance d’histoires gourmandes…il y en aura pour tous les goûts !
Viens nous rejoindre à la médiathèque pour une séance d’histoires gourmandes…il y en aura pour tous les goûts ! .
1 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26
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English :
Come and join us at the médiathèque for a session of gourmet stories…something for everyone!
L’événement Histoires gourmandes pour les 3-7 ans Molsheim a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig