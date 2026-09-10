Informations pratiques

Histoires – Guillaume Herbaut Les Champs Libres Rennes 20 octobre 2026 – 16 mai 2027 Ille-et-Vilaine

Pensée pour Les Champs libres, l’exposition « Histoires » propose une plongée dans l’univers photographique de Guillaume Herbaut. Photojournaliste reconnu collaborant avec les grands titres de la il …

Pensée pour Les Champs libres, l’exposition « Histoires » propose une plongée dans l’univers photographique de Guillaume Herbaut. Photojournaliste reconnu collaborant avec les grands titres de la presse, il construit au fils du temps un travail documentaire qui l’a conduit dans des lieux chargés d’histoire dont il interroge les symboles et la mémoire afin d’en révéler les drames invisibles : Tchernobyl, Auschwitz, Nagasaki et depuis 2001 l’Ukraine où il se rend plusieurs fois par an.

Cette exposition se déploiera en trois étapes correspondant aux trois temporalités de la création des photographies de Guillaume Herbaut : d’abord la captation de traces du passé pour inventorier les lieux de mémoire, ensuite le temps de l’Histoire en marche, ou temps long du récit, pour peindre des tableaux d’histoire de l’Ukraine et de France et enfin le temps immédiat de l’actualité en vue des publications dans la presse. C’est dans un souci de sensibilisation à la lecture des images au sein de cet établissement transdisciplinaire, que le quatrième espace, au terme du parcours d’exposition, proposera une performance intitulée « La Fabrique de l’editing ». Elle consistera en une installation originale qui se construira au fil des jours pour prendre la forme d’un mur d’images éditées de façon hebdomadaire par Guillaume Herbaut.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-16T19:00:00.000+02:00

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https://www.leschampslibres.fr

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

leschampslibres@leschampslibres.fr 02 23 40 66 00

Alain Amet



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