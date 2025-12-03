Histoires hivernales à danser ! Médiathèque Marolles-les-Braults
Médiathèque 1, bis rue de Mamers Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2025-12-03 16:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Dans les médiathèques de Marolles-les-Braults et Saint-Cosme-en-Vairais, la Compagnie Cet été donnera envie de danser avec de belles histoires autour de l’hiver. Le spectacle Histoires Hivernales à danser ! enchantera le public dès 1 an.
Gratuit, sur réservation mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr .
