Histoires l’éveil des p’tites oreilles Châtenois mercredi 11 mars 2026.
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2026-03-11 10:30:00
fin : 2026-03-11 11:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Des histoires parsemées de quelques notes de musique et de chansonnettes. De 0 à 3 ans
Des histoires, des jeux de doigts, des comptines et des chansons pour les tout-petits et leurs parents.
De 0 à 3 ans.
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 mediatheque.chatenois@cc-selestat.fr
English :
Stories interspersed with musical notes and ditties. Ages 0 to 3
