Histoires l’éveil des p’tites oreilles

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Des histoires parsemées de quelques notes de musique et de chansonnettes. De 0 à 3 ans

Des histoires, des jeux de doigts, des comptines et des chansons pour les tout-petits et leurs parents.

De 0 à 3 ans. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 56 04 mediatheque.chatenois@cc-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories interspersed with musical notes and ditties. Ages 0 to 3

L’événement Histoires l’éveil des p’tites oreilles Châtenois a été mis à jour le 2026-02-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme