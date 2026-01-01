Histoires musicales Cattenom

Histoires musicales

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 09:00:00

fin : 2026-01-28 09:45:00

2026-01-28

Histoires musicales pour tout-petits !

Un doux moment de conte musical, spécialement pensé pour les tout-petits. Grâce à l’accompagnement d’instruments ou de morceaux choisis, l’histoire devient une expérience sensorielle qui capte l’attention même des plus jeunes.Enfants

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

English :

Musical stories for toddlers!

A gentle moment of musical storytelling, specially designed for toddlers. Accompanied by instruments or selected pieces, the story becomes a sensory experience that captures the attention of even the youngest children.

