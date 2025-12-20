Histoires Ô Petites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay

Histoires Ô Petites Z’oreilles

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Chaque premier mercredi du mois, un temps d’animation consacrée aux tout-petits et à leurs accompagnateurs pour un moment de plaisir autour de lectures partagées.

Public 0-3 ans .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

