Histoires Ô Petites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay

Histoires Ô Petites Z'oreilles Bibliothèque Thénezay mercredi 7 janvier 2026.
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
2026-01-07
Chaque premier mercredi du mois, un temps d’animation consacrée aux tout-petits et à leurs accompagnateurs pour un moment de plaisir autour de lectures partagées.
Public 0-3 ans .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Histoires Ô Petites Z’oreilles
