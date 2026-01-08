Histoires Ô Petites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay
Histoires Ô Petites Z’oreilles
Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Chaque premier mercredi du mois, un temps spécialement dédié aux tout-petits et à leurs accompagnateurs pour partager un moment de plaisir autour d’albums sélectionnés pour eux.
Public 0-3 ans .
Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
