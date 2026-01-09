Histoires Ô Petites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay

Histoires Ô Petites Z’oreilles

Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Chaque premier mercredi du mois, un temps spécialement dédié aux tout-petits et à leurs accompagnateurs pour partager un moment de plaisir autour d’albums sélectionnés pour eux.

Public 0-3 ans .

Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com

