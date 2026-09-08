Histoires Ô Petites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Histoires Ô Petites Z’oreilles

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 11:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Venez partager un moment de plaisir autour d’albums sélectionnés et lus spécialement pour les tout-petits.

Public : 0-3 ans .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Histoires Ô Petites Z’oreilles

L’événement Histoires Ô Petites Z’oreilles Thénezay a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Parthenay Gâtine