Histoires Ô Petites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Thénezay · Thénezay
Informations pratiques
Thénezay
Histoires Ô Petites Z’oreilles
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Venez partager un moment de plaisir autour d’albums sélectionnés et lus spécialement pour les tout-petits.
Public : 0-3 ans .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
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English : Histoires Ô Petites Z’oreilles
L’événement Histoires Ô Petites Z’oreilles Thénezay a été mis à jour le 2026-09-08 par CC Parthenay Gâtine
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