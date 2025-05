HISTOIRES POLYGLOTTES – Gignac, 7 juin 2025 07:00, Gignac.

Hérault

HISTOIRES POLYGLOTTES 22 Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Pour entendre des histoires dans des langues d’ici et d’ailleurs.

Evénement organisé par l’association Plaisir de Lire, Cultures Vivantes .

34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com

English :

To hear stories in languages from near and far.

German :

Um Geschichten in Sprachen von hier und anderswo zu hören.

Italiano :

Ascoltare storie in lingue vicine e lontane.

Espanol :

Escuchar historias en lenguas cercanas y lejanas.

