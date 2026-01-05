Histoires pour bébé Saint-Affrique

Histoires pour bébé

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Plongez dans l’univers magique de l’hiver !

Pour les enfants de 0 à 3 ans, venez écouter des histoires et comptines qui réchauffent les petits cœurs et éveillent l’imaginaire.

Un moment tendre et joyeux à partager en famille. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Immerse yourself in the magical world of winter!

