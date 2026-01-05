Histoires pour bébé Saint-Affrique
Histoires pour bébé Saint-Affrique vendredi 16 janvier 2026.
Histoires pour bébé
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Début : Vendredi 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Plongez dans l’univers magique de l’hiver !
Pour les enfants de 0 à 3 ans, venez écouter des histoires et comptines qui réchauffent les petits cœurs et éveillent l’imaginaire.
Un moment tendre et joyeux à partager en famille. .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
