Histoires pour Bébés Saint-Affrique

Histoires pour Bébés

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-11-14

Viens vivre des aventures merveilleuses à la médiathèque ! Des histoires captivantes t’attendent pour un moment plein de rêve et d’évasion, spécialement pour les enfants de 0à 3 ans.

Le Quai vous invite à un moment doux et chaleureux avec Histoires pour Bébés, au centre social, en partenariat avec la médiathèque.

Venez partager des comptines, des histoires et des chansons avec votre enfant de 0 à 3 ans. Pauline et Betty vous accueilleront dans un cadre bienveillant pour une expérience magique de lecture en famille. Parents et grands-parents, venez vivre un instant privilégié de complicité autour des livres et de la découverte, avec vos tout-petits !

Gratuit et sans inscription. .

English :

Come and experience wonderful adventures at the media library! Captivating stories await you for a moment full of dreams and escapism, especially for children aged 0-3.

German :

Erlebe wunderbare Abenteuer in der Mediathek! Es erwarten dich spannende Geschichten, die dich zum Träumen und Entfliehen bringen, speziell für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Italiano :

Venite a vivere meravigliose avventure nella biblioteca multimediale! Storie accattivanti vi aspettano per un momento di sogno e di evasione, soprattutto per i bambini da 0 a 3 anni.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de maravillosas aventuras en la biblioteca multimedia! Te esperan historias cautivadoras para un momento lleno de sueños y evasión, especialmente para niños de 0 a 3 años.

