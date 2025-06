Histoires pour grandir L’Alpha Auditorium Angoulême 28 juin 2025 11:00

Charente

Histoires pour grandir L’Alpha Auditorium 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28 11:45:00

2025-06-28

2025-09-20

Des lectures d’albums soigneusement choisis pour les enfants à partir de 4 ans.

L'Alpha Auditorium 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Readings from carefully selected albums for children aged 4 and over.

German :

Lesungen aus sorgfältig ausgewählten Alben für Kinder ab 4 Jahren.

Italiano :

Letture da album accuratamente selezionati per bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

Lecturas de álbumes cuidadosamente seleccionados para niños a partir de 4 años.

