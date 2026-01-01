Histoires pour grandir L’Alpha Auditorium Angoulême

Histoires pour grandir

L’Alpha Auditorium 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-03-14 11:45:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-14 2026-04-04

Des lectures d’albums soigneusement choisis pour les enfants à partir de 4 ans.

English :

Readings from carefully selected albums for children aged 4 and over.

L’événement Histoires pour grandir Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême