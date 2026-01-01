Histoires pour grandir L’Alpha Auditorium Angoulême
Histoires pour grandir L’Alpha Auditorium Angoulême samedi 24 janvier 2026.
Histoires pour grandir
L’Alpha Auditorium 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-03-14 11:45:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-03-14 2026-04-04
Des lectures d’albums soigneusement choisis pour les enfants à partir de 4 ans.
.
L’Alpha Auditorium 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Readings from carefully selected albums for children aged 4 and over.
L’événement Histoires pour grandir Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême