Histoires pour les Grandes Z’oreilles Médiathèque départementale Diois-Vercors Die 10 juillet 2025 07:00

Drôme

Histoires pour les Grandes Z’oreilles Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-10

Tous les jeudis, les bibliothécaires proposent des lectures d’albums pour les enfants. Un moment convivial dans la fraîcheur du matin, pour partager des histoires.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Every Thursday, the librarians offer readings of children’s books. A friendly moment to share stories in the cool of the morning.

German :

Jeden Donnerstag bieten die Bibliothekarinnen Lesungen aus Alben für Kinder an. Ein geselliger Moment in der Kühle des Morgens, um Geschichten zu teilen.

Italiano :

Ogni giovedì i bibliotecari offrono letture di libri per bambini. È un ottimo modo per condividere storie al fresco del mattino.

Espanol :

Todos los jueves, los bibliotecarios ofrecen lecturas de libros infantiles. Es una forma divertida de compartir historias al fresco de la mañana.

L’événement Histoires pour les Grandes Z’oreilles Die a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme du Pays Diois