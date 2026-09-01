Histoires pour les grands – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 23 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Histoires pour les grands – Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-11-25 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-10-30 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-27
De nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans. Retrouvez les précisions de thèmes et d’âge au niveau de chaque date.
Gratuit.
Entrée libre sans inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com
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English :
Many storytime sessions are held at libraries in the network for children ages 3 and up. See the details on themes and age groups for each date.
L’événement Histoires pour les grands – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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