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Histoires pour les grands – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

mercredi 23 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Médiathèque La Pléiade
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Histoires pour les grands – Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-11-25 17:00:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30 2026-10-14 2026-10-28 2026-10-30 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-27

De nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans. Retrouvez les précisions de thèmes et d’âge au niveau de chaque date.
Gratuit.

Entrée libre sans inscription.   .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30  mediatheque.ancenis@pays-ancenis.com

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English :

Many storytime sessions are held at libraries in the network for children ages 3 and up. See the details on themes and age groups for each date.

L’événement Histoires pour les grands – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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