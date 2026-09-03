Histoires pour les grands – Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Histoires pour les grands – Biblio’fil
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 16:00:00
fin : 2027-03-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-09 2027-03-05
De nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans. Retrouvez les précisions de thèmes et d’âge au niveau de chaque date.
Gratuit.
Sur inscription. .
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 79 28 biblio.ingrandeslefresne@pays-ancenis.com
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English :
Many storytime sessions are held at libraries in the network for children ages 3 and up. See the details on themes and age groups for each date.
L’événement Histoires pour les grands – Biblio’fil Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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