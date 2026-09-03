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AGENDA · Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Histoires pour les grands – Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque · Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
Avenue de l'étang
Ville
49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Histoires pour les grands – Biblio’fil

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 16:00:00
fin : 2027-03-05 17:00:00

Date(s) :
2026-12-09 2027-03-05

De nombreuses heures du conte sont organisées dans les bibliothèques du réseau pour les enfants de plus de 3 ans. Retrouvez les précisions de thèmes et d’âge au niveau de chaque date.
Gratuit.

Sur inscription.   .

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 79 28  biblio.ingrandeslefresne@pays-ancenis.com

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English :

Many storytime sessions are held at libraries in the network for children ages 3 and up. See the details on themes and age groups for each date.

L’événement Histoires pour les grands – Biblio’fil Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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